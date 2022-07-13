ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин заявил, что 83% россиян считают себя счастливыми, сообщает РИА Новости.
По его словам, в результате проведённого исследования выяснилось, самыми счастливыми считают себя жители Южного федерального округа (86%). Чуть ниже уровень счастья в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах - 84% и 83%, соответственно. В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах счастливыми назвали себя 80% граждан, а в Дальневосточном и Северо-Западном – 77% и 76% респондентов.
Список источников счастья возглавили семья, родственники, друзья и любимые люди - они делают счастливыми 15% опрошенных. Также упоминались успехи детей, внуков и родственников (11%), отдых и путешествия (11%), рождение ребёнка (9%).
Несчастливыми считают себя 14% россиян. Расстраиваются респонденты в основном из-за проблем со здоровьем (15%), смерти близких (9%), ссор с близкими (6%), работы (5%), роста цен и финансовых трудностей (4%).
Ранее во ВЦИОМ заявили, что главным словом 2021 года, по мнению россиян, является «коронавирус», сообщает RT.
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