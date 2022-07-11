В ООН рассказали, когда численность населения Земли преодолеет рубеж в 8 млрд

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН заявил, что 15 ноября 2022 года число людей на Земле достигнет 8 млрд, сообщает ТАСС.

СМИ назвали несколько вариантов апокалипсиса

По мнению экспертов, рост населения обусловлен высоким уровнем рождаемости в развивающихся странах, и больше половины от общего прироста населения обеспечат Конго, Египет, Эфиопия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания, а также Индия, которая в 2023 году станет самой густонаселённой страной в мире, обгонав Китай.

По прогнозам департамента, в 2030 году численность населения земли превысит 8,5 млрд человек, а к 80-м годам 21 века достигнет отметки 10,4 млрд человек.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что во всем мире хранится почти 14 тысяч единиц ядерного оружия, и призвал избавиться от всех стратегических запасов, дабы спасти мир от апокалипсиса, пишут «Известия».

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