Эксперты сообщили о хищении 150 млрд рублей у россиян онлайн-мошенниками
Телефонные и онлайн-мошенники в 2020 году заработают на россиянах около 150 млрд рублей. При этом 66 млрд приходится на нелегальные доходы псевдобанковских сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на BrandMonitor.
Отмечается, что на втором месте по уровню доходов от онлайн-мошенничества находятся фиктивные медицинские услуги – 46,5 млрд рублей, еще 18,6 млрд получили мошенники, используя фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.
Больше всего за один раз получали мошенники, которые претворялись медицинскими работниками – их средний заработок составил более 50 тысяч рублей, псевдобанковские сотрудники получали около 27 тысяч рублей за одну операцию.
В IT-компании «Крок» ожидают, что к новому году активность мошенников в сети увеличится еще больше. С января по июнь 2020 года Центробанк заблокировал более 9,7 тысяч номеров мошенников, что в четыре раза больше аналогичного периода в 2019 году.
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