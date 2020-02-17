«Технологическая гигиена»: Как не попасть в телефонные базы мошенников
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, как не стать жертвой телефонных спамеров.
Владельцы сайтов начали активно использовать новую технологию, позволяющую им узнать номер телефона пользователя, зашедшего на ресурс с мобильного устройства. Для этого достаточно вставить на сайт определённый код, пишут «Известия». Система работает очень быстро: уже через полчаса пользователю могут позвонить маркетологи и напомнить про товары или услуги, которые предлагаются на этом сайте. Пока такой «определитель» номера получил распространение на сайтах недвижимости, однако эксперты не исключают, что эту незаконную технологию возьмут на вооружение компании и в других секторах потребительского рынка.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН отметил, что к методу «телефонного спама» часто прибегают небольшие фирмы: такие рекламные кампании проще, чем по ТВ или радио.
«Необходимо соблюдать технологическую гигиену, то есть не заходить на сайты, которые не внушают вам доверия, а также получать письма и переходить по ссылкам только от тех людей, которые вам известны. Потому что при переходе вы цепляете какой-то вирус, или какая-то информация становится доступна третьим лицам», - дал эксперт общую рекомендацию.
Что касается встроенных кодов, распознающих номер телефона пользователя, то их должны отслеживать антивирусы, полагает Кусков.
«Нужно прояснить этот вопрос у компаний, которые занимаются антиспамом и антивируснымит программами: позволяют ли их приложения, которые устанавливаются на смартфон, отлавливать подобные вещи и предупреждать пользователя об опасности перехода на такой ресурс. Вполне вероятно, это позволяет делать небольшой мониторинг сайта, на который вы переходите. Думаю, что такая опция действительно есть. Но это [кража данных. – Прим. НСН] происходит не на каждом сайте. Как правило, этим грешат именно «левые» сайты, которые не несут точной и чёткой информации и призваны «развести» человека», - рассказал эксперт.
Ранее руководитель занимающегося кибербезопасностью аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью НСН посоветовал минимизировать открытую информацию о себе в интернете.
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