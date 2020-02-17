«Технологическая гигиена»: Как не попасть в телефонные базы мошенников

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН отметил, что к методу «телефонного спама» часто прибегают небольшие фирмы: такие рекламные кампании проще, чем по ТВ или радио.

«Необходимо соблюдать технологическую гигиену, то есть не заходить на сайты, которые не внушают вам доверия, а также получать письма и переходить по ссылкам только от тех людей, которые вам известны. Потому что при переходе вы цепляете какой-то вирус, или какая-то информация становится доступна третьим лицам», - дал эксперт общую рекомендацию.

Что касается встроенных кодов, распознающих номер телефона пользователя, то их должны отслеживать антивирусы, полагает Кусков.

«Нужно прояснить этот вопрос у компаний, которые занимаются антиспамом и антивируснымит программами: позволяют ли их приложения, которые устанавливаются на смартфон, отлавливать подобные вещи и предупреждать пользователя об опасности перехода на такой ресурс. Вполне вероятно, это позволяет делать небольшой мониторинг сайта, на который вы переходите. Думаю, что такая опция действительно есть. Но это [кража данных. – Прим. НСН] происходит не на каждом сайте. Как правило, этим грешат именно «левые» сайты, которые не несут точной и чёткой информации и призваны «развести» человека», - рассказал эксперт.

Ранее руководитель занимающегося кибербезопасностью аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью НСН посоветовал минимизировать открытую информацию о себе в интернете.

