Злоумышленники начали обманывать людей с помощью слов «ковид» и «омикрон»
Тема коронавируса стала главной в сообщениях кибермошенников. Об этом говорится в отчете о киберугрозах разработчика антивирусных программ Eset.
Как отмечается в документе, слова COVID-19 и «омикрон» наиболее часто используют злоумышленники.
Зачастую они маскируют сообщения под предложение получить льготы от государства и медицинских фондов после болезни, и просят предоставить персональные данные, включая номера телефонов, а также паспортные и банковские данные пользователей.
По мнению специалистов, больше всего от спама страдают жители КНР, там зарегистрирована самая большая доля рекламных сообщений – 56%. За Китаем следуют Сингапур, Аргентина и Индия. Россия в этом списке на пятом месте.
«Каждое пятое электронное письмо в России - спам, отправленный мошенниками», - говорится в отчете.
При составлении отчета использовались более чем 100 млн цифровых датчиков компании по всему миру.
Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН заявил, что в 2022 году вероятность того, что вам позвонят мошенники, равна 80%.
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