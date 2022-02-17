Злоумышленники начали обманывать людей с помощью слов «ковид» и «омикрон»

По мнению специалистов, больше всего от спама страдают жители КНР, там зарегистрирована самая большая доля рекламных сообщений – 56%. За Китаем следуют Сингапур, Аргентина и Индия. Россия в этом списке на пятом месте.

«Каждое пятое электронное письмо в России - спам, отправленный мошенниками», - говорится в отчете.

При составлении отчета использовались более чем 100 млн цифровых датчиков компании по всему миру.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН заявил, что в 2022 году вероятность того, что вам позвонят мошенники, равна 80%.

