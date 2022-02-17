Злоумышленники начали обманывать людей с помощью слов «ковид» и «омикрон»

Тема коронавируса стала главной в сообщениях кибермошенников. Об этом говорится в отчете о киберугрозах разработчика антивирусных программ Eset.

Как отмечается в документе, слова COVID-19 и «омикрон» наиболее часто используют злоумышленники.

Зачастую они маскируют сообщения под предложение получить льготы от государства и медицинских фондов после болезни, и просят предоставить персональные данные, включая номера телефонов, а также паспортные и банковские данные пользователей.

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По мнению специалистов, больше всего от спама страдают жители КНР, там зарегистрирована самая большая доля рекламных сообщений – 56%. За Китаем следуют Сингапур, Аргентина и Индия. Россия в этом списке на пятом месте.

«Каждое пятое электронное письмо в России - спам, отправленный мошенниками», - говорится в отчете.

При составлении отчета использовались более чем 100 млн цифровых датчиков компании по всему миру.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН заявил, что в 2022 году вероятность того, что вам позвонят мошенники, равна 80%.

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