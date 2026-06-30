Россияне скупают книги о тревожном расстройстве
Россияне за три месяца увеличили покупку книг о тревожном расстройстве, сообщают «Осторожно, новости».
Рост составил 85%, сообщили в сети магазинов «Читай-город». Статистика приведена за январь-март по сравнению с показателями первых трех месяцев прошлого года. Эксперты говорят, что интерес к литературе о беспокойстве и психологической самопомощи продолжает расти — с апреля по июнь спрос увеличился ещё на 19%. Среди наиболее востребованных изданий — работы корейского психолога Ким Хэ Нам («Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей»), американского психиатра Джозефа А. Анибали («Тревожный мозг. Как успокоить мысли») и российского автора Виталия Бужана («Правила продуктивности для невротика»).
Сегодня пациенты сталкиваются с тотальной гипердиагностикой, когда речь идет о диагнозе «депрессия». Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-психиатр Александр Федорович.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Украине продадут с аукциона две квартиры Артемия Лебедева
- Количество машин такси снижается из-за проблем с топливом
- Россияне скупают книги о тревожном расстройстве
- СМИ: Российские элиты готовятся к эскалации из-за налетов беспилотников
- На газовозы РФ начали устанавливать пулеметы
- Как раньше не будет: В Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо
- Белоруссия предупредила Украину об ответе в случае атаки по своей территории
- В РАНХиГС начали вербовать в отряды по борьбе с дронами
- СМИ: ЕС может подойти к зиме с минимальными запасами газа за 15 лет
- Нехватка бензина: В России могут снизить стандарты топлива до «Евро-2»