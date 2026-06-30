Россияне скупают книги о тревожном расстройстве

Рост составил 85%, сообщили в сети магазинов «Читай-город». Статистика приведена за январь-март по сравнению с показателями первых трех месяцев прошлого года. Эксперты говорят, что интерес к литературе о беспокойстве и психологической самопомощи продолжает расти — с апреля по июнь спрос увеличился ещё на 19%. Среди наиболее востребованных изданий — работы корейского психолога Ким Хэ Нам («Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей»), американского психиатра Джозефа А. Анибали («Тревожный мозг. Как успокоить мысли») и российского автора Виталия Бужана («Правила продуктивности для невротика»).

Сегодня пациенты сталкиваются с тотальной гипердиагностикой, когда речь идет о диагнозе «депрессия». Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

