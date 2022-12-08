Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать мандарины

Определить спелость мандаринов можно как по аромату и окраске кожицы, так и по весу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать мандарины

Более спелые плоды будут тяжелее незрелых, так как они содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых. Также, спелый плод чистится без труда. Отмечается, что недозревшие плоды можно отличить по неравномерной окраске, перезревшие – по сухой кожице и потере веса.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что мясо и рыба не должны храниться рядом ни в холодильнике, ни в морозильной камере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РоскачествоФрукты
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