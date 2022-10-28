Диетолог объяснила, какие продукты нельзя хранить вместе

По её словам, чтобы продукты как можно дольше оставались свежими, следует соблюдать правила как продуктового соседства. Так, ярко выраженный рыбный запах может впитаться в мясную продукцию, кроме колбасы и консервов, и испортить её вкусовые качества.

Эксперт отметила, что как можно дальше друг от друга, лучше в разных частях холодильника, следует хранить молочные продукты и овощи.

«Молочные продукты могут выделять газ, который ускоряет процесс гниения овощей. Лучше хранить эти продукты на разных полках холодильника. Более того, все кисломолочные продукты должны быть в закрытой таре», — подчеркнула диетолог.

Соломатина добавила, что не стоит держать рядом яблоки и апельсины, так как они провоцируют процессы гниения друг у друга, поэтому первые нужно держать в холодильнике, а вторые - на кухонном столе в корзине при комнатной температуре.

Ранее в Роскачестве заявили, что продукты следует хранить в упаковках – в случае их порчи споры плесени не смогут распространиться по всему холодильнику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

