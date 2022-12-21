Эксперты Роскачества рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной

Как говорится в сообщении ведомства, если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш в виде небольшого пузырька, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на «глазок», но это достигается путем использования красителя более темного оттенка, и его можно различить по неправильной и расплывшейся форме.

Также стоит обращать внимание на форму самих икринок, которые могут быть овальными, сдвоенными или деформированными при изготовлении без соблюдения технологий и с помощью подручных средств. Кроме того, у искусственной икры может быть неестественный сильно красный или желтый цвет, а на поверхности образовываться нечто похожее на пену — это говорит о процессах брожения и повышенном содержании дрожжей, что является нарушением.

Ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН также рассказала, какие факторы учесть при выборе икры на Новый год.

