По ее словам, температура, при которой деликатес не теряет своих свойств и остается безопасной для здоровья в течение долгого времени, указана в соответствующих ГОСТах для различных видов икры. В них в основном приведены температуры минус четыре-шесть градусов или минус два-шесть градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. По словам эксперта, в домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть трудности.

Поэтому лучше не рисковать и не покупать икру заранее, уверена Макарова. Также необходимо перед покупкой обращать внимание на срок годности продукта, указанный на упаковке. Испорченную икру можно узнать по запаху, слизи и горьковатому привкусу.

Выбирая деликатес, лучше отдавать предпочтение продукции промышленного производства.

С 1 декабря в России начнут дорожать продукты длительного хранения, которые будут использоваться к Новому году. Самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов — на 10-15%. Речь идет о рыбе и икре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

