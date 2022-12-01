Стало известно, как правильно выбирать и хранить икру
Стало известно, как долго хранить икру, сообщает радио Sputnik со ссылкой на научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлию Макарову.
По ее словам, температура, при которой деликатес не теряет своих свойств и остается безопасной для здоровья в течение долгого времени, указана в соответствующих ГОСТах для различных видов икры. В них в основном приведены температуры минус четыре-шесть градусов или минус два-шесть градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. По словам эксперта, в домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть трудности.
Поэтому лучше не рисковать и не покупать икру заранее, уверена Макарова. Также необходимо перед покупкой обращать внимание на срок годности продукта, указанный на упаковке. Испорченную икру можно узнать по запаху, слизи и горьковатому привкусу.
Выбирая деликатес, лучше отдавать предпочтение продукции промышленного производства.
С 1 декабря в России начнут дорожать продукты длительного хранения, которые будут использоваться к Новому году. Самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов — на 10-15%. Речь идет о рыбе и икре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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