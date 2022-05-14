Эксперты рассказали три простых способа очистить чайник от накипи

Соли кальция и магния, которые содержатся в жесткой воде, после кипячения образуют накипь, которая способна испортить вкус чая или кофе. Редакторы The Sun Кэтрин Микаллеф и Мария Астарджиева рассказали три простых способа очистить чайник от налета.

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Во-первых, его можно прокипятить с пищевой содой из расчета одна столовая ложка бикарбоната натрия на четверть объема. После кипячения чайник необходимо оставить с раствором примерно на час и промыть с помощью губки, позже – еще раз прокипятить с чистой водой.

Во-вторых, можно использовать столовый уксус, в третьих, лимонную кислоту. В обоих случаях пропорции воды и средства составляют 1:1, пишет Газета.ru.

Ранее, эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала, что полноценная проверка качества питьевой воды вне лаборатории невозможна, однако проверить ее на несколько основных параметров можно самостоятельно. По ее словам, цветность и мутность можно определить визуально.


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ФОТО: Flickr.com // Your Best Digs
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