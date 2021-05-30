Эксперт сообщил, как самостоятельно оценить качество питьевой воды

По ее словам, цветность и мутность можно определить визуально. Также в домашних условиях не составляет труда выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: об этом говорит накипь, которая образуется в чайнике. «Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода», - отметила эксперт.

Кроме того, тест для проверки качества воды в аквариуме может оценить пять показателей качества воды – жесткость, кислотность, содержание ряда микроэлементов. Однако им точность менее ста процентов.

Сделать питьевой можно любую воду – вопрос только в технологиях и стоимости данной процедуры, сообщила ранее Кулешова. По ее словам, можно отказаться от водопроводной воды в пользу бутилированной, но она нередко содержит токсичные элементы и нитраты, а процесс очистки может лишить ее ряда полезных солей и микроэлементов.

