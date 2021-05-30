Эксперт сообщил, как самостоятельно оценить качество питьевой воды
Полноценная проверка качества питьевой воды вне лаборатории невозможна, однако проверить ее на несколько основных параметров можно самостоятельно, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта-биохимика Марию Кулешову.
По ее словам, цветность и мутность можно определить визуально. Также в домашних условиях не составляет труда выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: об этом говорит накипь, которая образуется в чайнике. «Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода», - отметила эксперт.
Кроме того, тест для проверки качества воды в аквариуме может оценить пять показателей качества воды – жесткость, кислотность, содержание ряда микроэлементов. Однако им точность менее ста процентов.
Сделать питьевой можно любую воду – вопрос только в технологиях и стоимости данной процедуры, сообщила ранее Кулешова. По ее словам, можно отказаться от водопроводной воды в пользу бутилированной, но она нередко содержит токсичные элементы и нитраты, а процесс очистки может лишить ее ряда полезных солей и микроэлементов.
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