Эксперты рассказали об особенностях многоразовых масок
Эксперты указали, в каких случаях следует перестать носить многоразовую защитную маску и как определить степень ее изношенности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Huffington Post.
Авторы материала отмечают, что тканевые многоразовые средства индивидуальной защиты являются равноценной заменой медицинским маскам, так как не наносят урон экологии и обходятся покупателям дешевле. Однако, по данным издания, после 30 стирок маски изнашиваются и перестают эффективно защищать от вирусов.
Также на качество защиты влияют изношенные резинки и прорехи. По данным специалистов, слабые крепления увеличивают риск заражения. Кроме того, медики рекомендуют перестать использовать тканевую маску, если на ней обнаружены неотстирываемые пятна.
Также авторы материала напомнили о необходимости изучения инструкции к средству защиты, так как не все маски можно очищать с помощью стиральной машины. Некоторые нужно чистить вручную с использованием специальных средств.
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