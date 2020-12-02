Эксперты рассказали об особенностях многоразовых масок

Авторы материала отмечают, что тканевые многоразовые средства индивидуальной защиты являются равноценной заменой медицинским маскам, так как не наносят урон экологии и обходятся покупателям дешевле. Однако, по данным издания, после 30 стирок маски изнашиваются и перестают эффективно защищать от вирусов.

Также на качество защиты влияют изношенные резинки и прорехи. По данным специалистов, слабые крепления увеличивают риск заражения. Кроме того, медики рекомендуют перестать использовать тканевую маску, если на ней обнаружены неотстирываемые пятна.

Также авторы материала напомнили о необходимости изучения инструкции к средству защиты, так как не все маски можно очищать с помощью стиральной машины. Некоторые нужно чистить вручную с использованием специальных средств.



