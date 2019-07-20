Общество

Названы самые невостребованные профессии в России

20 июля10:49

Ученые ВНИИ труда назвали наименее востребованные в России профессии, информирует РИА «Новости». По результатам экспертного исследования, на первых позициях антирейтинга оказались учителя средней школы и бухгалтеры.

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Все меньшая потребность на рынке труда в работниках судебной, адвокатской и нотариальной сфер, сообщает Газета.ru

У работодателей наиболее востребованы профессионалы в области лесного хозяйства, сельского, рыболовства и рыбоводства.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская рассказала в эфире НСН о способах поиска престижных вакансий.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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