Названы самые невостребованные профессии в России
Ученые ВНИИ труда назвали наименее востребованные в России профессии, информирует РИА «Новости». По результатам экспертного исследования, на первых позициях антирейтинга оказались учителя средней школы и бухгалтеры.
Все меньшая потребность на рынке труда в работниках судебной, адвокатской и нотариальной сфер, сообщает Газета.ru
У работодателей наиболее востребованы профессионалы в области лесного хозяйства, сельского, рыболовства и рыбоводства.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская рассказала в эфире НСН о способах поиска престижных вакансий.
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