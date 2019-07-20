Названы самые невостребованные профессии в России

Трое россиян оказались среди членов экипажа британского танкера, задержанного Ираном в Ормузском проливе Руководитель «банковского» отдела ГСУ ГУ МВД по Москве уволилась якобы в связи с делом ФСБ Черкалина Пострадавшие от наводнения жители Тулуна не знали о визите президента Путина Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом его дочери