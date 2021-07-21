Минимальный школьный набор стал дороже на 13%

Минимальный набор для школьника подорожал на 13 %. Теперь его средняя стоимость составила 12 900 рублей - по данным «Платформы ОФД». В наборе все самое основное: рюкзак, дневник, канцелярские принадлежности, набор тетрадей, пенал, настольная лампа, школьная форма, а также рубашка и обувь. Часто наиболее затратными покупками к школе являются одежда и обувь для ребенка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на 6-летних детей, даже не пошедших в школу.



