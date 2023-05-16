Эксперты рассказали, как отличить повестку в военкомат от фальшивки

Накануне стало известно, что Сбербанк пытались взломать, отправив сотрудникам имитирующие рассылку военкомата электронные письма, внутри которых был вирус.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов напомнил, что военкоматы не рассылают по электронной почте повестки, поэтому клиентам банка следует быть внимательнее и игнорировать подобные сообщения.

Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов считает, что кибермошенники следят за инфополе, чтобы потом воспользоваться этим в разговоре с доверчивыми людьми.

«Когда был коронавирус, использовали covid-повестку, сейчас актуальна тема мобилизации, используется тема мобилизации, поэтому здесь ничего удивительного. Как правило, мошенники следят за тем, что актуально», - сказал Татаринов.

Он добавил, что основной принцип работы фишинга: актуальная информационная повестка.

Юрист Михаил Салкин объяснил, как определить фейковую повестку. Он заявил, что настоящий документ никогда не придет к на электронную почту с незнакомого адреса, в том числе от военкомата. Юрист добавил, что на сегодняшний день неясно, как должна выглядеть электронная повестка, ведь ни ее вид, ни формат не утверждены.

