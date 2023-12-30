Эксперты рассказали, как организовать полезный новогодний стол
Полезный для здоровья новогодний стол должен состоять из мясных блюд, рыбы и овощей, при этом праздничный ужин лучше провести вечером, а не в полночь. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных экспертов.
Так, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников посоветовал в качестве закуски использовать холодец или заливное, которые содержат небольшое количество жира, а также маринованные, квашеные либо свежие овощи.
«Достойное место на диетическом столе займет рыба, в том числе жирные сорта. В качестве гарниров к мясным блюдам можно использовать ягоды: бруснику, вишню. Ограничить или вовсе отказаться в первую очередь нужно от хлебобулочных изделий из муки высшего сорта», — рекомендовал эксперт.
Березников также указал, что картофельное пюре можно приготовить, добавив цветную капусту, репу либо сельдерей. Кроме того, эксперт рекомендовал в качестве основного блюда подавать оптимальные по белково-углеводному составу пельмени, манты, хинкали или сочетающие белок и клетчатку голубцы, фаршированные перцы.
В свою очередь, руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания FoodNet НТИ Андрей Зюзин подчеркнул, что стоит сделать акцент на блюдах кавказской кухни с зеленью, овощами, орехами, молодыми сырами. Также следует сократить потребление крепкого алкоголя и выбирать слабо- или безалкогольные напитки. Зюзин посоветовал отказаться от плотного ужина под бой курантов и встречать Новый год с легкими закусками, а также «не злоупотреблять новогодними угощениями» и не выбиваться из привычного режима питания.
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