Абрамченко: Новогодний стол россиян подорожал на 8%

Как отметила зампред правительства, стоимость угощений к празднику оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения, пишет Ura.ru.

«Новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», — указала Абрамченко.

Кроме того, в РФ стало дороже игристое, цена на напиток увеличилась не более чем на 5%. В то же время снизились оптовые цены на икру: благодаря хорошо проведенной лососевой путине стоимость продукта упала по сравнению с прошлым годом.

«Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение», — пояснила Абрамченко.

Ранее аналитики системы сервисов «Контур.Маркет» выяснили, что в этом году приготовление традиционного новогоднего салата оливье обойдется на 23% дороже, на «селедку под шубой» придется потратить на 18% больше, а закуска из яиц под майонезом будет стоить дороже на 54%, пишет «Свободная пресса».

