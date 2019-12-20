Эксперты рассказали, как «невнятный теракт» отразится на владельцах оружия
В эфире НСН председатель профсоюза полиции и председатель движения «Право на оружие» не исключили возможные ужесточения в связи с вчерашней стрельбой в центре Москвы.
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ, в котором занимался виновник произошедшей накануне вечером перестрелки на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой. Тренер отметил, что мужчина занимался в стрелковом клубе три месяца. При этом стрелял он плохо. Он также добавил, что на занятия тот приходил в черной куртке с капюшоном, и на все предложения снять верхнюю одежду отвечал отказом, мол, так ему удобнее. Именно в этой куртке убийца и пришел к зданию на Лубянке.
Председатель профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов в эфире НСН рассказал, что ужесточение закона об оружие не гарантирует хоть какое-то уменьшение риска подобных происшествий. По его словам, это не связанные между собой вещи.
«В КНР вообще запрещен оборот любого оружие, даже пневматического. Однако мы видим там нападения на людей с кухонными ножами. Там интересуются при покупке ножей, для чего вы его приобретаете. Вам его могут не продать. Любую идею можно довести до абсурда. К сожалению, это действительно может привести к ужесточению закона об оружии. Наш депутатский корпус – люди не весьма профессиональные, если не сказать более. Им лишь бы был повод. Я не думаю, что причина в оружии. Получить оружие очень сложно. С нас, владельцев оружия, дерут врачи, национальная гвардия, цены на услуги разрешительной национальной гвардии подняли, а зарплату сотрудникам забыли. Все хотят поиметь с владельцев оружия что-то. Но это не приводит к тому, что в стране становится безопасней. Отсутствие оружия у граждан может говорить только о том, что если с ним сталкиваются владельцы незаконного оружия, то у них нет способов обороняться. А свинья грязь всегда найдет», - резюмировал он.
Ранее председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в диалоге с НСН посетовал на притеснения владельцев оружия со стороны властей из-за подобных случаев.
«Насколько я слышал, он обучался в академии права, то есть он являлся, по сути, несостоявшимся сотрудником силовых органов. Он там обучался, работал в ЧОПах, то есть человек многократно проходил контроль, и что с ним произошло в последние три месяца непонятно. Человеческая психика – вещь очень неустойчивая, нестабильная. В ней может произойти сбой в любой момент. Заранее предсказать, что с человеком может приключиться в следующий момент, никто не возьмется. Вообще теракт не сказать, что комичный, он показушный. Он невнятный. Рассматривать его как повод для ужесточения оборота? Нашим властям даже повода не надо. Они и так стараются эту отрасль и промышленности и торговли зажать так, что закрываются оружейные магазины, стрелковые объекты. Владелец оружия в России - это человек второго сорта, которому никуда нельзя. В большинстве случаев, чтобы перемещаться с оружием, начинаются просто издевательства над человеком. Ты доказываешь каждый раз, что ты не верблюд. Хотя преступления с применением легального оружия происходят очень редко. Но у нас как всегда ищут не там, где потеряли, а там, где светло. Гораздо проще зажать владельцев легального оружия, чем заниматься легальными проблемами», - добавил он.
Отмечается, что у мужчины, устроившего стрельбу в центре Москвы, были все документы, которые подтверждали его вменяемость. Кроме того, в течение пяти лет он владел гладкоствольным охотничьим оружием, что давало право на владение нарезным. «Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие», — подчеркнул тренер, уточнив, что именно на этом основании его обучали стрельбе.
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