Эксперты рассказали, как «невнятный теракт» отразится на владельцах оружия

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ, в котором занимался виновник произошедшей накануне вечером перестрелки на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой. Тренер отметил, что мужчина занимался в стрелковом клубе три месяца. При этом стрелял он плохо. Он также добавил, что на занятия тот приходил в черной куртке с капюшоном, и на все предложения снять верхнюю одежду отвечал отказом, мол, так ему удобнее. Именно в этой куртке убийца и пришел к зданию на Лубянке.

Председатель профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов в эфире НСН рассказал, что ужесточение закона об оружие не гарантирует хоть какое-то уменьшение риска подобных происшествий. По его словам, это не связанные между собой вещи.

«В КНР вообще запрещен оборот любого оружие, даже пневматического. Однако мы видим там нападения на людей с кухонными ножами. Там интересуются при покупке ножей, для чего вы его приобретаете. Вам его могут не продать. Любую идею можно довести до абсурда. К сожалению, это действительно может привести к ужесточению закона об оружии. Наш депутатский корпус – люди не весьма профессиональные, если не сказать более. Им лишь бы был повод. Я не думаю, что причина в оружии. Получить оружие очень сложно. С нас, владельцев оружия, дерут врачи, национальная гвардия, цены на услуги разрешительной национальной гвардии подняли, а зарплату сотрудникам забыли. Все хотят поиметь с владельцев оружия что-то. Но это не приводит к тому, что в стране становится безопасней. Отсутствие оружия у граждан может говорить только о том, что если с ним сталкиваются владельцы незаконного оружия, то у них нет способов обороняться. А свинья грязь всегда найдет», - резюмировал он.