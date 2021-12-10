Эксперты рассказали, где можно хорошо заработать в новогодние праздники

Согласна с ней независимый HR-специалист Зулия Лоикова, по словам которой артисты в костюмах на детские праздники в предпраздничный и праздничный периоды нарасхват. Она отметила, что некоторые граждане имеют специальный сезонный бизнес, работающий именно в новогодние каникулы.

Лоикова добавила, что работа аниматором отлично подойдёт студентам, выпускникам актёрских студий или просто коммуникабельным людям. При этом заработать можно от 50 до 90 тысяч рублей, правда оплата зачастую сдельная.

Также эксперты отметили, что в предпраздничный и праздничный периоды востребованы догситтеры, так как многие граждане уходят в отпуск и ищут человека, способного ухаживать за их питомцами. Растёт спрос на кавер-группы и ведущих, фотографов, курьеров, упаковщиков, продавцов.

Ранее Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что не носит маску из-за больших усов и бороды, а от вирусов защищается употреблением натуральных продуктов и занятием спортом.

