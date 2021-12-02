Московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску
2 декабря 202108:59
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что не носит маску из-за больших усов и бороды, сообщает агентство РИА Новости.
Он заявил, что защищается от вирусов употреблением натуральных продуктов и занятием спортом. По его словам, для поддержания здоровья также необходимо меньше волноваться и ссориться с людьми.
Московский Дед Мороз привел в пример жителей Кавказа, которые дышат свежим горным воздухом, поэтому многие из них живут до ста лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru