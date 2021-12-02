Московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску

Он заявил, что защищается от вирусов употреблением натуральных продуктов и занятием спортом. По его словам, для поддержания здоровья также необходимо меньше волноваться и ссориться с людьми.

Московский Дед Мороз привел в пример жителей Кавказа, которые дышат свежим горным воздухом, поэтому многие из них живут до ста лет.



