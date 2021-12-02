Московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что не носит маску из-за больших усов и бороды, сообщает агентство РИА Новости.

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Он заявил, что защищается от вирусов употреблением натуральных продуктов и занятием спортом. По его словам, для поддержания здоровья также необходимо меньше волноваться и ссориться с людьми.

Московский Дед Мороз привел в пример жителей Кавказа, которые дышат свежим горным воздухом, поэтому многие из них живут до ста лет.


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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
ТЕГИ:МоскваЗдоровьеВирусЗащитная маскаДед Мороз
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