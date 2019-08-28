Эксперты рассказали, чем грозит «расчистка» частот для 5G в России

Вопрос внедрения 5G в России сильно осложняется необходимостью расчистки частот для передачи их мобильным операторам. При этом приоритетным диапазоном, который признан большинством стран мира, является 3,4–3,8 ГГц. Однако в нашей стране он практически полностью занят спецсвязью и военными. Эксплуатировать его совместно с мобильными операторами не получится.

Как отмечает Газета.ру, первый заместитель генерального директора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук подчеркнул, что пока не может оценить уровень затрат, который понадобится на расчистку диапазона 3,4–3,8 ГГц, но при этом пояснил, что эти частоты являются основными для доставки телевизионного сигнала по стране. По его словам, в том случае, если отдать их операторам на развитие 5G, то необходимо будет решать вопрос о том, как именно будет осуществляться передача ТВ-сигнала. Очевидно, что введение новой системы критически скажется на уже существующих, рабочих системах.

В свою очередь, заместитель директора ФГУП «Космическая связь» Александр Ганин заявил, что в диапазоне 3,4–3,8 ГГц ведется управление всеми космическими аппаратами. При его потере будет утрачено и управление спутниками — для них нужно будет закладывать новые частотные диапазоны. Учитывая, что срок активности спутника составляет до 15 лет, то этот процесс может затянуться надолго.