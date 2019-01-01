Аналитик назвал профанацией проверки сетей 5G в России
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, возможны ли сейчас такие проверки и способны ли они отсрочить появление сети 5G в России.
Влияние излучений 5G на здоровье людей намерены проверить Роспотребнадзор, Минкомсвязь, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), сообщают «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что подобные проверки не имеют смысла, так как вред от излучения мобильных сетей - это слухи.
«Вся суета о вреде сети пятого поколения здоровью человека не стоит выеденного яйца. Во-первых, она появится в нашей стране только через несколько лет, и очень странно, что проверки происходят не в момент, когда все работает, а еще когда в принципе непонятно, что происходит. Что будут исследовать специалисты – тоже непонятно. По той причине, что нет развернутых сетей, нельзя провести наглядное изучение на протяжении нескольких лет, чтобы понять насколько это воздействует на человеческий организм, как это делалось с табакокурением» - отметил Кусков.
В связи с тем, что гаджетов с поддержкой 5G еще нет в мире, Денис Кусков считает инициативу российских ведомств попыткой заработать денег.
«Вполне вероятно, это желание получить денежное вознаграждение, чтобы не мешать развертыванию сети пятого поколения. Россия в этом не уникальна, и запускать 5G будет не одной из первых, ввиду закона Яровой и многих других моментов. Поэтому на сегодняшний момент можно сказать, что нет никаких подтверждений, что 5G плохо влияет на здоровье человека. Нет ни одного исследования, ни у нас, в России, ни в целом мире относительно длительного использования гаджетов пятого поколения, потому что таких гаджетов на сегодняшний момент вообще нет, поэтому я не понимаю, что они будут исследовать. Здесь очень много профанации, мне кажется» - подчеркнул он.
Кроме того, эксперт заявил, что проведение исследований никак не отразится на сроках запуска 5G, так как серьезных причин на это нет.
«Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что это может привести к отсрочке запуска сетей пятого поколения, по той причине, что для подобного необходимы веские доказательства, чтобы из одного следовало другое. Это будут некие лабораторные исследования, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел, потому что нет запущенных сетей пятого поколения и нет оборудования в руках людей» - заключил Кусков.
Исследования будут длиться больше года, и будут включать изучение влияния 5G на животных, а также стендовые и натурные испытания сети. Более того, планируется определить допустимый уровень электромагнитного излучения для сотовой связи, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН).
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