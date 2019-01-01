Аналитик назвал профанацией проверки сетей 5G в России

Влияние излучений 5G на здоровье людей намерены проверить Роспотребнадзор, Минкомсвязь, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), сообщают «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания.

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что подобные проверки не имеют смысла, так как вред от излучения мобильных сетей - это слухи.

«Вся суета о вреде сети пятого поколения здоровью человека не стоит выеденного яйца. Во-первых, она появится в нашей стране только через несколько лет, и очень странно, что проверки происходят не в момент, когда все работает, а еще когда в принципе непонятно, что происходит. Что будут исследовать специалисты – тоже непонятно. По той причине, что нет развернутых сетей, нельзя провести наглядное изучение на протяжении нескольких лет, чтобы понять насколько это воздействует на человеческий организм, как это делалось с табакокурением» - отметил Кусков.

В связи с тем, что гаджетов с поддержкой 5G еще нет в мире, Денис Кусков считает инициативу российских ведомств попыткой заработать денег.

«Вполне вероятно, это желание получить денежное вознаграждение, чтобы не мешать развертыванию сети пятого поколения. Россия в этом не уникальна, и запускать 5G будет не одной из первых, ввиду закона Яровой и многих других моментов. Поэтому на сегодняшний момент можно сказать, что нет никаких подтверждений, что 5G плохо влияет на здоровье человека. Нет ни одного исследования, ни у нас, в России, ни в целом мире относительно длительного использования гаджетов пятого поколения, потому что таких гаджетов на сегодняшний момент вообще нет, поэтому я не понимаю, что они будут исследовать. Здесь очень много профанации, мне кажется» - подчеркнул он.