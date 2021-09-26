Эксперты раскрыли способы борьбы с воскресной хандрой
Эксперты дали советы, которые помогут справиться с воскресной хандрой. Она возникает часто во второй половине дня, потому что люди вместо того, чтобы восстанавливать силы, начинают переживать из-за наступающей рабочей недели и испытывают стресс.
По мнению специалистов, справиться с тревогой и негативом из-за наступающего понедельника поможет правильное планирование выходных. Так, рабочие дела на следующую неделю стоит продумать в пятницу, чтобы не возвращаться к ним на отдыхе.
Субботу рекомендуется посвятить домашним заботам, а в воскресенье - только отдыхать и развлекаться, встречаться в друзьями. Именно воскресенье желательно посвятить самым приятным моментам, чтобы получить положительный заряд перед рабочей неделей. Это лучший день, чтобы посвятить время себе — сделать массаж, принять ванну, побыть в одиночестве, добавляет сайт «Радиус».
Ранее первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов рассказал во время пресс-конференции НСН, что в современных условиях родителям требуется больше времени, чтобы быть с семьей и детьми.
«Когда родители работают с утра до вечера и видят детей только на выходных, в дни, когда нужно и переделать массу дел по дому, и уделить время детям, и отдохнуть самим, это, наверное, не очень благоприятно для семейных ценностей. Европа уже давно почти вся на 35-часовой рабочей неделе. Скандинавия считается капиталистическим социализмом. Они наступательно идут в сторону уменьшения времени труда» - объяснил он.
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