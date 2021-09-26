Появились кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Президент России Владимир Путин, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу отдохнули в тайге.
Соответствующие кадры показал телеканал «Россия 24». На них российский лидер во время отпуска в начале сентября ловит рыбу при помощи удочки, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.
Главу государства при этом сопровождает глава Минобороны России.
Это не первый их совместный отдых в регионе. Например, в конце марта этого года Путин и Шойгу провели выходной в Сибири, где совершили пешую прогулку, в ходе которой министр обороны показал президенту особенности местной природы.
Поездки Путина и Шойгу в Сибирь позитивно сказываются на развитии туризма в регионе, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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