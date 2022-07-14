Российское посольство уличило США в стремлении к переделу агропромышленного рынка
США, обвиняя Россию в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины, стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка и вытеснению РФ из торговли продовольствием, считает российское посольство в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.
Как отметили в посольстве, подобные обвинения «не выдерживают критики».
«Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию. Кроме того, объемы т.н. "заблокированного" украинского зерна составляют лишь малую толику мировых потребностей», — указали в дипмиссии.
Кроме того, российское посольство подчеркивает, что односторонние санкции США создают значительные сложности для импортеров в получении сельхозтоваров, пишет RT.
В посольстве пообещали, что Россия продолжит добросовестно исполнять обязательства по продаже продовольствия и удобрений, «как бы этому не пытался помешать коллективный Запад».
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