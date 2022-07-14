Российское посольство уличило США в стремлении к переделу агропромышленного рынка

Как отметили в посольстве, подобные обвинения «не выдерживают критики».

«Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию. Кроме того, объемы т.н. "заблокированного" украинского зерна составляют лишь малую толику мировых потребностей», — указали в дипмиссии.

Кроме того, российское посольство подчеркивает, что односторонние санкции США создают значительные сложности для импортеров в получении сельхозтоваров, пишет RT.

В посольстве пообещали, что Россия продолжит добросовестно исполнять обязательства по продаже продовольствия и удобрений, «как бы этому не пытался помешать коллективный Запад».

