Эксперты призвали отказаться от третьей дозы вакцины против COVID-19 в пользу бедных стран

Множество людей в мире погибнет от нехватки вакцин от COVID-19, если лидеры обеспеченных вакцинами стран не откажутся от иммунизации населения третьей дозой препарата. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на мнение ученых группы Оксфорда.

Глава группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард и глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявили, что широкомасштабная вакцинация третьей дозой недостаточно изучена, поскольку соответствующие исследования не были организованы.

"Намного больше людей умрет, потому что у них никогда не будет шанса получить хотя бы одну дозу", - отметили Поллард и Беркли. Ученые призвали лидеров стран Запада к ответственности перед остальным миром во время нынешнего эпидемиологического кризиса.

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ФОТО: pixabay.com
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