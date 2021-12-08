Эксперты предупредили россиян о мошенниках, использующих страх перед вакцинацией

Руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов объяснил, что мошенники публикуют фейки о новом штамме коронавируса. Они сопровождаются ссылкой на поддельный сайт Минздрава с фальшивым интервью главы ведомства Михаила Мурашко, в котором утверждается, что новая волна COVID-19 якобы уничтожит до 80% населения, в первую очередь - вакцинированных.

Затем жертву перенаправляют на мошеннический сайт с розыгрышем или получением «крупного денежного перевода», для чего требуется ввести данные банковской карты.

По словам Кравцова, в сети уже выявлено «более 2600 подобных комментариев». Он отметил, что мошенники используют подобную схему вымогательства, так как страх «отлично продвигает даже самый сомнительный контент». Эксперт призвал россиян критически относиться к подобной информации и не оставлять свои данные, в том числе банковские реквизиты, на непроверенных ресурсах.

Ранее в Group-IB сообщили, что хакерской атаке подвергся один из крупнейших российских ритейлеров.