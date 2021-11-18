Крупный российский интернет-магазин подвергся атаке хакеров

В сообщении говорится, что атаку осуществила русскоязычная хакерская группировка RedCurl, занимающаяся коммерческим шпионажем и кражей корпоративной документации.

В Group-IB отметили, что в период с 2018 по 2020 год хакеры из RedCurl совершили 26 атак, жертвами которых стали 14 организаций из России, Украины, Великобритании, Германии, Канады и Норвегии. В 2021 году зафиксировано 4 атаки.

Ранее в Министерстве связи и массовых коммуникаций заявили, что портал «Госуслуги» оказался под рекордной по мощности кибератакой, на ресурс поступало свыше 680 гигабит запросов в секунду.