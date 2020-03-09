Эксперты предупредили об уязвимости смартфонов на Android перед «Джокером»

Более миллиарда смартфонов, которые работают на операционной системе Android, могут оказаться уязвимы к хакерским атакам из-за старого программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает портал Which? По итогам проведенного исследования.

Хакерские угрозы могут пробить систему безопасности устаревшего ПО, которое не получает обновлений соответствующих патчей- ОС 6.0 и более ранних. Эксперты предупредили, что для смартфонов с устаревшим ПО представляют опасность вирусы «Джокер», Bluefrag и Stagefright.