Эксперты предупредили об уязвимости смартфонов на Android перед «Джокером»

Более миллиарда смартфонов, которые работают на операционной системе Android, могут оказаться уязвимы к хакерским атакам из-за старого программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает портал Which? По итогам проведенного исследования.

Хакерские угрозы могут пробить систему безопасности устаревшего ПО, которое не получает обновлений соответствующих патчей- ОС 6.0 и более ранних. Эксперты предупредили, что для смартфонов с устаревшим ПО представляют опасность вирусы «Джокер», Bluefrag и Stagefright.

Стали известны приложения, сильно разряжающие смартфоны

Пользователям версии Android старше 7.0 Nougat 2016 года эксперты рекомендовали обновить ПО, а если не удастся – поменять смартфон.

Ранее глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, как не стать жертвой телефонных спамеров.

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Фото: pixabay.com
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