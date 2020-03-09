Эксперты предупредили об уязвимости смартфонов на Android перед «Джокером»
Более миллиарда смартфонов, которые работают на операционной системе Android, могут оказаться уязвимы к хакерским атакам из-за старого программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает портал Which? По итогам проведенного исследования.
Хакерские угрозы могут пробить систему безопасности устаревшего ПО, которое не получает обновлений соответствующих патчей- ОС 6.0 и более ранних. Эксперты предупредили, что для смартфонов с устаревшим ПО представляют опасность вирусы «Джокер», Bluefrag и Stagefright.
Пользователям версии Android старше 7.0 Nougat 2016 года эксперты рекомендовали обновить ПО, а если не удастся – поменять смартфон.
Ранее глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, как не стать жертвой телефонных спамеров.
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