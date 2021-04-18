Эксперты предупредили о мисселинге в банке

Внимательное ознакомление с условиями и тарифами, приложениями, ссылками и особыми условиями, а также чтение отзывов и знакомство с предложениями конкурентов помогут россиянам не стать жертвами мисселинга при выборе финансовой услуги в банке. Об этом рассказали эксперты в комментариях РИА Новости опрошенные эксперты.

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«Нужно внимательно ознакомится с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами. Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия», - напомнил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Часто главным признаком мисселинга становится предложение повышенной доходности по какому-либо финансовому продукту. При этом в банках клиентов не информируют о возможных существенных колебаниях доходности или о дополнительных платежах и комиссиях, подчеркивает директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Жертвам мисселинга эксперты рекомендуют жаловаться на услуги недобросовестных кредиторов непосредственно в кредитное учреждение, Роспотребнадзор и в Банк России.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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