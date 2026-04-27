Автомобили 90-х возвращаются на дороги из-за утильбора

Россияне скупают 30-летние Mercedes, BMW и Porsche из Европы. За которые не надо платить утильбор. Весной спрос на такие машины вырос в 1,5 раза. С годами они лишь растут в цене, в отличие от большинства современных моделей.

ТОП-3 возглавляют Mercedes-Benz E500 W124, а также роскошный седан W126. Привезти их в РФ стоит в среднем от 5 до 10 миллионов рублей. На втором месте — Porsche 911, который чаще всего заказывают москвичи. Под ключ такая машина обойдётся от 10 до 30 миллионов. Замыкают тройку классические BMW вроде 730 и 750. Их можно купить за 5 миллионов рублей. Около половины стоимости занимает доставка и растаможка, которая зависит от объёма двигателя.

По словам экспертов, одна из причин повышенного спроса — экономия на утильсборе. Также европейские бренды продолжают выпускать оригинальные запчасти под свои старые модели — их доставляют в Россию через дружественные страны.

