Эксперты объяснили, зачем нужен выходной россиянам старше 40 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности работающих россиян старше 40 лет взять дополнительный выходной день. Этой опцией человек сможет воспользоваться один раз за год, чтобы пройти диспансеризацию. Уточняется, что выходной будет оплачиваться, а документ начнет действовать уже 11 августа текущего года. Для подтверждения прохождения обследования в данный день, россиянин должен будет предоставить на рабочее место справку о прохождении диспансеризации.

«Здоровье - это личное дело каждого, но государство дает возможность делать это во внерабочее время», - сказал Конев и добавил, что для большей части населения диспансеризация раз в год - это нормальная периодичность проверки состояния здоровья.

Независимый экономист Антон Шабанов рассказал в эфире НСН, что подсчитать экономический эффект от этой меры практически невозможно, но он точно будет положительным.

«В этом вопросе есть две составляющих – затратная и доходная. Затратная понятна – человек уходит на один день и не будет работать, это некоторые потери, их можно оценить. Доходная же часть подсчету не подлежит. Она складывается из того, что часть людей пройдет диспансеризацию, выявит у себя на ранней стадии те или иные болезни, сможет предотвратить их развитие и тем самым избежит длительных больничных», - сказал Шабанов.

Ранее экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, какие сложности предстоит преодолеть, чтобы стимулировать заботу граждан России о своем здоровье.

