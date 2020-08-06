Эксперты объяснили, зачем нужен выходной россиянам старше 40 лет
Выходной раз в год гражданам за 40 предоставят для прохождения диспансеризации, что позволит сохранить их здоровье, рассказали НСН эксперты.
Диспансеризация для граждан России старше 40 лет нужна, прежде всего, для сохранения их здоровья, для этого им и выделяют дополнительный выходной, рассказал в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев.
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности работающих россиян старше 40 лет взять дополнительный выходной день. Этой опцией человек сможет воспользоваться один раз за год, чтобы пройти диспансеризацию. Уточняется, что выходной будет оплачиваться, а документ начнет действовать уже 11 августа текущего года. Для подтверждения прохождения обследования в данный день, россиянин должен будет предоставить на рабочее место справку о прохождении диспансеризации.
«Здоровье - это личное дело каждого, но государство дает возможность делать это во внерабочее время», - сказал Конев и добавил, что для большей части населения диспансеризация раз в год - это нормальная периодичность проверки состояния здоровья.
Независимый экономист Антон Шабанов рассказал в эфире НСН, что подсчитать экономический эффект от этой меры практически невозможно, но он точно будет положительным.
«В этом вопросе есть две составляющих – затратная и доходная. Затратная понятна – человек уходит на один день и не будет работать, это некоторые потери, их можно оценить. Доходная же часть подсчету не подлежит. Она складывается из того, что часть людей пройдет диспансеризацию, выявит у себя на ранней стадии те или иные болезни, сможет предотвратить их развитие и тем самым избежит длительных больничных», - сказал Шабанов.
Ранее экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, какие сложности предстоит преодолеть, чтобы стимулировать заботу граждан России о своем здоровье.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
872 тыс.+5 267 / сут.
Умерли
14 606+116 / сут.
Выздоровели
676 тыс.+7 331 / сут.
- Выявлен неожиданный фактор, определяющий риск смерти от COVID-19
- Эксперты объяснили, зачем нужен выходной россиянам старше 40 лет
- Аналитики рассказали, чем россияне заменили Италию и Турцию в августе
- 10 млн зеленых. Госдеп США готов купить у россиян информацию о вмешательстве в выборы
- Суд признал участников «Нового величия» виновными в экстремизме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru