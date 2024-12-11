Эксперты объяснили условия выплаты 13-й зарплаты в России
В России некоторые работодатели выплачивают так называемую 13-ю зарплату в конце года, которая представляет собой годовой бонус, часто приравненный к одному окладу, сообщает ОТР.
Кадровый специалист агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин рассказал, что обязательство работодателя выплачивать 13-ю зарплату должно быть зафиксировано в трудовом договоре или других внутренних актах. В некоторых случаях компании разрабатывают дополнительные соглашения, где подробно прописаны условия премирования, включая результаты работы, выполнение плана или стаж.
Размер бонуса может рассчитываться исходя из оклада или других показателей, таких как эффективность сотрудника или количество отработанных дней. Работники, находящиеся на испытательном сроке, в декрете или нарушившие трудовую дисциплину, часто не включаются в список на выплату.
В большинстве случаев 13-я зарплата выплачивается во второй половине декабря или в начале следующего года. Если сроки указаны в документах, но нарушены, сотрудники имеют право обратиться в трудовую инспекцию или в суд, передает «Радиоточка НСН».
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