Эксперты объяснили условия выплаты 13-й зарплаты в России

В России некоторые работодатели выплачивают так называемую 13-ю зарплату в конце года, которая представляет собой годовой бонус, часто приравненный к одному окладу, сообщает ОТР.

Кадровый специалист агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин рассказал, что обязательство работодателя выплачивать 13-ю зарплату должно быть зафиксировано в трудовом договоре или других внутренних актах. В некоторых случаях компании разрабатывают дополнительные соглашения, где подробно прописаны условия премирования, включая результаты работы, выполнение плана или стаж.

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Размер бонуса может рассчитываться исходя из оклада или других показателей, таких как эффективность сотрудника или количество отработанных дней. Работники, находящиеся на испытательном сроке, в декрете или нарушившие трудовую дисциплину, часто не включаются в список на выплату.

В большинстве случаев 13-я зарплата выплачивается во второй половине декабря или в начале следующего года. Если сроки указаны в документах, но нарушены, сотрудники имеют право обратиться в трудовую инспекцию или в суд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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