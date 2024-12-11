Эксперты объяснили условия выплаты 13-й зарплаты в России

В России некоторые работодатели выплачивают так называемую 13-ю зарплату в конце года, которая представляет собой годовой бонус, часто приравненный к одному окладу, сообщает ОТР.

Кадровый специалист агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин рассказал, что обязательство работодателя выплачивать 13-ю зарплату должно быть зафиксировано в трудовом договоре или других внутренних актах. В некоторых случаях компании разрабатывают дополнительные соглашения, где подробно прописаны условия премирования, включая результаты работы, выполнение плана или стаж.