Эксперты объяснили, стоит ли спешить с приобретением жилья

Руководитель аналитического центра риелторской компании Дмитрий Таганов назвал такое снижение закономерным, так как цены были изначально завышены.

Риелтор Антон Сапегин отметил, что стоимость падает также из-за новостроек с субсидированными ставками 0,01% и рассрочкой на срок до 30 лет, которые выбирают клиенты, ранее присматривавшие квартиру на вторичном рынке.

При этом экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин считает, что торопиться с покупкой недвижимости не стоит, так как квартиры переоценены. По его мнению, экономический спад в 2023 году не закончится, а накопления будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить.

Финансовый консультант Евгений Горобец не согласился с позицией Надоршина и заявил, что деньги подешевели, и хранить их сейчас - всё равно, что сидеть на пороховой бочке.

«Если у вас есть деньги на квартиру, то, без сомнения, её нужно покупать — хотя бы под аренду. Потому что недвижимость — это «вечный» актив, он может дешеветь, но потом все равно подорожает», - указал он.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак, в свою очередь, отметил, что идеального момента для покупки жилья «не появляется никогда», поэтому решать этот вопрос нужно тогда, когда возникнет необходимость.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что спрос на покупку жилья в России по итогам года может снизиться на 10-20 процентов.

