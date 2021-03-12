Эксперты обнаружили уязвимости в камерах видеонаблюдения в России

Свыше 6000 камер видеонаблюдения в России уязвимы для киберпреступников. Они создают угрозу утечек данных о кредитных картах и паспортах, а также угрожают частной жизни граждан, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов компании Avast.

Отмечается, что IP-адреса таких камер открыты, а доступ к ним можно получить методом простого подбора паролей. Такие камеры могут быть размещены даже в банках, что угрожает утечкой личных данных.