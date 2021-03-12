Эксперты обнаружили уязвимости в камерах видеонаблюдения в России
Свыше 6000 камер видеонаблюдения в России уязвимы для киберпреступников. Они создают угрозу утечек данных о кредитных картах и паспортах, а также угрожают частной жизни граждан, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов компании Avast.
Отмечается, что IP-адреса таких камер открыты, а доступ к ним можно получить методом простого подбора паролей. Такие камеры могут быть размещены даже в банках, что угрожает утечкой личных данных.
Эксперты добавили, что в стране находится 93,2 камеры на 1000 человек или 13,5 миллионов. Россия занимает третье место по числу камер, на втором США (50 миллионов), на третьем – Китай (200 миллионов).
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