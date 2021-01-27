Эксперт сообщил, как камера Instagram следит за людьми

В Instagram, а также ряде других приложениях для смартфона, камера и микрофон включаются вне зависимости от желания владельца телефона, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова.

По его словам, это происходило при просмотре ленты новостей, использовании чата. При этом все компании, которые были замечены в нарушениях, говорили о том, что это случайность. «При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных», — отметил эксперт.