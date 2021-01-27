Эксперт сообщил, как камера Instagram следит за людьми
В Instagram, а также ряде других приложениях для смартфона, камера и микрофон включаются вне зависимости от желания владельца телефона, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова.
По его словам, это происходило при просмотре ленты новостей, использовании чата. При этом все компании, которые были замечены в нарушениях, говорили о том, что это случайность. «При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных», — отметил эксперт.
Ранее специалисты компании по кибербезопасности Check Point предупредили пользователей о необходимости стереть некоторые вредоносные приложения со смартфонов.
Они заражены опасным трояном Rogue, который дает возможность злоумышленникам похищать фото, сообщения, данные гео-локации и номера абонентов из телефонной книги владельца гаджета.
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