Эксперты не рекомендуют хранить личные данные в Telegram
Пользователям Telegram не рекомендуется использовать раздел «избранное» для хранения личной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
Там заявили, что злоумышленники до сих пор используют схему доступа к личным данным, которая была обнаружена еще со времени создания мессенджера. Многие пользователи используют «избранное» для хранения паролей, файлов, скриншотов важных переписок.
«Все логины, пароли, паспортные данные и документы лучше собирать в специальных менеджерах паролей, например, в KeePass», - советуют эксперты.
Тем временем, мировой суд в Москве назначил мессенджеру Telegram новый штраф за отказ удалить запрещённый контент. Общая сумма которых теперь составляет 42 млн рублей.
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