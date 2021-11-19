Эксперты не рекомендуют хранить личные данные в Telegram

Пользователям Telegram не рекомендуется использовать раздел «избранное» для хранения личной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

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Там заявили, что злоумышленники до сих пор используют схему доступа к личным данным, которая была обнаружена еще со времени создания мессенджера. Многие пользователи используют «избранное» для хранения паролей, файлов, скриншотов важных переписок.

«Все логины, пароли, паспортные данные и документы лучше собирать в специальных менеджерах паролей, например, в KeePass», - советуют эксперты.

Тем временем, мировой суд в Москве назначил мессенджеру Telegram новый штраф за отказ удалить запрещённый контент. Общая сумма которых теперь составляет 42 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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