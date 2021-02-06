Эксперты назвали способы мошенников узнать баланс карты
Эксперты объяснили, каким образом мошенникам становится известен балнс банковской карты россиянина, сообщает РИА Новости.
Мошенники для этого часто пользуются ошибками приложений, отмечает руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. По его словам, в каждом третьем приложении в 2020 году зафиксированы уязвимости авторизации в онлайн-банкинге. Именно эти проблемы цифровых продуктов позволяют выяснить объемы средств на счетах других клиентов, получить информацию о шаблонах операций или предыдущих переводах, посмотреть выписки, отмечает Газета.ru.
При этом, самый надежный способ украсть конфиденциальную информацию - втереться в доверие человеку или манипулировать им, напоминает преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. Он подчеркнул, что утечки персональных данных чаще всего фиксируют, когда клиенты пользуются различными сервисами - доставкой, такси, каршерингом или маркетплейсом, уточняют «Известия».
Эксперты напомнили, что и сотрудники банков могут оказаться в сговоре с мошенниками. Кроме того, подглядывание из-за спины, когда человек около банкомата вводит пароли и просматривает балансы счетов, также остается в числе распространенных способов получить конфиденциальную информацию.
Ранее директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов в эфире НСН призвал не верить мошенникам, предлагающим неожиданные выплаты в связи с пандемией.
«Мошенники никуда не делись. Они по-прежнему спрашивают, ваш ли платеж, подтверждайте или давайте срочно отменять. Эксплуатируются основные характеристики человеческой натуры – жадность, тревога. Теперь из-за эпидемиологической ситуации они могут предлагать помощь на детей. Слишком много доверчивых людей без цифрового иммунитета. В последнее время появилось такое понятие как "кибергигиена". Это как мыть руки после улицы. Нужно все время быть настороже по каким-то базовым требованиям», - отметил он.
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