Эксперты назвали способы мошенников узнать баланс карты

Мошенники для этого часто пользуются ошибками приложений, отмечает руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. По его словам, в каждом третьем приложении в 2020 году зафиксированы уязвимости авторизации в онлайн-банкинге. Именно эти проблемы цифровых продуктов позволяют выяснить объемы средств на счетах других клиентов, получить информацию о шаблонах операций или предыдущих переводах, посмотреть выписки, отмечает Газета.ru.

При этом, самый надежный способ украсть конфиденциальную информацию - втереться в доверие человеку или манипулировать им, напоминает преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. Он подчеркнул, что утечки персональных данных чаще всего фиксируют, когда клиенты пользуются различными сервисами - доставкой, такси, каршерингом или маркетплейсом, уточняют «Известия».

Эксперты напомнили, что и сотрудники банков могут оказаться в сговоре с мошенниками. Кроме того, подглядывание из-за спины, когда человек около банкомата вводит пароли и просматривает балансы счетов, также остается в числе распространенных способов получить конфиденциальную информацию.

Ранее директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов в эфире НСН призвал не верить мошенникам, предлагающим неожиданные выплаты в связи с пандемией.

«Мошенники никуда не делись. Они по-прежнему спрашивают, ваш ли платеж, подтверждайте или давайте срочно отменять. Эксплуатируются основные характеристики человеческой натуры – жадность, тревога. Теперь из-за эпидемиологической ситуации они могут предлагать помощь на детей. Слишком много доверчивых людей без цифрового иммунитета. В последнее время появилось такое понятие как "кибергигиена". Это как мыть руки после улицы. Нужно все время быть настороже по каким-то базовым требованиям», - отметил он.

