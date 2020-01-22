Эксперты назвали самые желанные для российских туристов страны
Большинство россиян в наступившем году хотели бы посетить Грузию. Об этом заявили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На втором месте по популярности оказался туризм по России. Замыкает тройку лидеров — Япония. Кроме того, наши соотечественники планируют посетить Таиланд, Испанию, США и Кипр.
Ранее НСН писала, что самой безопасной страной для путешествий россияне считают Южную Корею. Об этом говорят данные исследования, проведённого онлайн-сервисом поиска авиабилетов Aviasales. Так, наши соотечественники, посетившие эту страну, отмечали, что забывали вещи в кафе, а также оставляли детские коляски на улицах, однако никто из посторонних их не забирал. На втором месте в этом списке расположилась Япония. Замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты.
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