Эксперты назвали самые желанные для российских туристов страны

22 января 202019:51

Большинство россиян в наступившем году хотели бы посетить Грузию. Об этом заявили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На втором месте по популярности оказался туризм по России. Замыкает тройку лидеров — Япония. Кроме того, наши соотечественники планируют посетить Таиланд, Испанию, США и Кипр.

Система «всё включено» станет безалкогольной на Ибице и Майорке

Ранее НСН писала, что самой безопасной страной для путешествий россияне считают Южную Корею. Об этом говорят данные исследования, проведённого онлайн-сервисом поиска авиабилетов Aviasales. Так, наши соотечественники, посетившие эту страну, отмечали, что забывали вещи в кафе, а также оставляли детские коляски на улицах, однако никто из посторонних их не забирал. На втором месте в этом списке расположилась Япония. Замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости// Автор: Александр Вильф
ТЕГИ:Российские ТуристыПутешествия