Сексолог: 95% измен остаются скрытыми

Александр Полеев также назвал несколько признаков, которые помогут определить наличие супружеской измены.

«Прежде всего, роман требует времени. В Москве, чаще всего, случаются служебные романы или близкие к ним, которые не требуют слишком больших затрат времени, но все-таки они неизбежно появляются. Во-вторых, конечно, люди стараются приодеться. Время нахождения перед зеркалом увеличивается всего на какие-то 2-3 минуты, но, если вы живете вместе уже несколько лет, то знаете, сколько составляет обычное одевание, как часто ваш муж меняет галстук, белье и если он начинает это делать чуть чаще и внимательнее, то вы понимаете, что что-то происходит. Соответственно, следует обратить внимание на время», - пояснил собеседник НСН.

Среди признаков эксперт также называет задумчивое состояние партнера.

«Если роман на стороне приобрел характер чего-то более серьезного, то человек раздумывает: строить жизнь с новым партнером или оставаться со старым. Мы все примерно знаем, сколько наш партнер проводит времени в задумчивости, сколько раз выходит на балкон покурить, насколько она или он внимательны. Поэтому, если этого становится больше и погруженность сильнее, то мы начинаем подозревать», - отметил сексолог.

Что же касается «сексуального затухания» партнеров при измене, то врач-сексолог опровергает устоявшееся мнение на этот счет.

«В народе считается, что одним из признаков измены является снижение сексуальной активности. Но это не так. Наоборот, новые партнеры стимулируют активность», - заключил Полеев.

Ранее в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова отметила три самых значимых перемены в поведении партнера, на которые необходимо обратить внимание.

