Сексолог: 95% измен остаются скрытыми
Врач-сексолог в эфире НСН рассказал, какие измены проще всего выявить и как это сделать.
Под хэштегом #CluesTheyAreCheating пользователи Twitter высказали мнения об основных признаках измены в парах. Мужчины и женщины со всего мира выделили изменения во внешнем облике партнера, перемены в музыкальных и гастрономических предпочтениях, повышенную ревность и агрессию.
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, какие романы на стороне обходятся без серьёзных последствий.
«95% случаев всей сексуальной неверности остаются неизвестными для супруга. Это касается и женской и мужской неверности. Обычно, неизвестными остаются кратковременные и однократные связи, которые не оставляют особого следа.
«В Москве, к примеру, в среднем, роман длиться 2,5 месяца сексуальной связи, это семь половых актов и сотня смс, часто сексуального содержания – это краткосрочный роман»
На таких обычно не попадаются, если вовремя удаляют смс. Известными становятся только длительные романы с увлечениями», - отметил Полеев.
Эксперт отметил и различное отношение людей к самому факту измены.
«Критерием хорошей пары является быстрое обнаружение романа. Правда, партнеры могут об этом не говорить. Мне часто женщины рассказывают: "Вот в таком-то году у моего мужа был трехмесячный роман, а в таком-то чуть серьезнее – длился пять месяцев. Но муж не знает, что я в курсе, потому что понимала, что дело в его связях на стороне до серьезного не дойдет". Отношение к романам у людей разное. Это очень индивидуальная ситуация. Кто-то считает, что, если ты два месяца спишь с коллегой и это у вас просто хороший секс и дружеское общение, то и черт с тобой, наслаждайся. А кто-то считает, что даже один половой акт на стороне - неприемлемо», - сказал врач-сексолог.
Александр Полеев также назвал несколько признаков, которые помогут определить наличие супружеской измены.
«Прежде всего, роман требует времени. В Москве, чаще всего, случаются служебные романы или близкие к ним, которые не требуют слишком больших затрат времени, но все-таки они неизбежно появляются. Во-вторых, конечно, люди стараются приодеться. Время нахождения перед зеркалом увеличивается всего на какие-то 2-3 минуты, но, если вы живете вместе уже несколько лет, то знаете, сколько составляет обычное одевание, как часто ваш муж меняет галстук, белье и если он начинает это делать чуть чаще и внимательнее, то вы понимаете, что что-то происходит. Соответственно, следует обратить внимание на время», - пояснил собеседник НСН.
Среди признаков эксперт также называет задумчивое состояние партнера.
«Если роман на стороне приобрел характер чего-то более серьезного, то человек раздумывает: строить жизнь с новым партнером или оставаться со старым. Мы все примерно знаем, сколько наш партнер проводит времени в задумчивости, сколько раз выходит на балкон покурить, насколько она или он внимательны. Поэтому, если этого становится больше и погруженность сильнее, то мы начинаем подозревать», - отметил сексолог.
Что же касается «сексуального затухания» партнеров при измене, то врач-сексолог опровергает устоявшееся мнение на этот счет.
«В народе считается, что одним из признаков измены является снижение сексуальной активности. Но это не так. Наоборот, новые партнеры стимулируют активность», - заключил Полеев.
Ранее в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова отметила три самых значимых перемены в поведении партнера, на которые необходимо обратить внимание.
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