Эксперты назвали самые хвастливые города России

Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг городов, в которых проживают самые хвастливые россияне. Так, по данным специалистов, на первой строчке расположился Сочи. Вторая позиция – за Челябинском, замыкает тройку лидеров Краснодар. В топ-10 городов с самым хвастливым населением также вошли Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва и Самара.

Отмечается, что в ходе опроса его участникам задавали следующие вопросы: часто ли они делятся своими успехами с другими, приятно ли им рассказывать о достижениях, любят ли они подчёркивать свои заслуги и могут ли назвать себя хвастливыми.

Эксперты при этом подчеркнули, что хвастливым себя назвал только 1% респондентов.