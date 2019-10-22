Эксперты назвали самые хвастливые города России
Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг городов, в которых проживают самые хвастливые россияне. Так, по данным специалистов, на первой строчке расположился Сочи. Вторая позиция – за Челябинском, замыкает тройку лидеров Краснодар. В топ-10 городов с самым хвастливым населением также вошли Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва и Самара.
Отмечается, что в ходе опроса его участникам задавали следующие вопросы: часто ли они делятся своими успехами с другими, приятно ли им рассказывать о достижениях, любят ли они подчёркивать свои заслуги и могут ли назвать себя хвастливыми.
Эксперты при этом подчеркнули, что хвастливым себя назвал только 1% респондентов.
Ранее НСН писала, что российские туристы назвали самые скучные европейские города. Опрос был проведен компанией Aviasales. Соглaсно исследовaнию, сaмым скучным городом окaзaлся Хельсинки. Зa столицу Финляндии проголосовaли 30 процентов. Туристы отметили, что плохaя погодa и небольшое количество достопримечaтельностей зaстaвляют зaскучaть уже в течение недели.
Еще 20 процентов респондентов скучaли в Брaтислaве, столице Словaкии. По словaм отдыхaющих, тaм неинтересные достопримечaтельности, невкуснaя едa и дорогие сувениры. Тaкже россияне отметили, что город не живет ночной жизнью. Об отпуске в чешских Карловых Варах пожалели 15%, так как это маленьких город и там нет развлечений.
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