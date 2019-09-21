Эксперты назвали причины самоубийств в Росгвардии

21 сентября 201915:06
Ольга Болдырева

Психиатр-криминалист и клинический психолог назвали НСН наиболее вероятные причины самоубийств двух сотрудников Росгвардии в Волгоградской и Ивановской областях.

Психиатр-криминалист и клинический психолог назвали НСН наиболее вероятные причины самоубийств двух сотрудников Росгвардии в Волгоградской и Ивановской областях.

В Росгвардии начались проверки в связи с самоубийствами двух сотрудников подразделений в Волгоградской и Ивановской областях, цитируют РИА Новости заявление официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

«Начата служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего», - заявил представитель Росгвардии.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в интервью НСН рассказа, какие причины могли привести силовиков к самоубийству и заявил, что в расследовании будет играть роль даже географический фактор.

«Обычно, если самоубийства происходят на одной территории, командование стремится их увязать, если, как в данном случае, в разных областях – будут расследовать причины каждого случая отдельно. Необходимо выяснить психотип умерших, были ли у них депрессии. Окружающие могли заметить, что такие люди стали задумчивее, перестали обсуждать с коллегами какие-то события. Мелкие детали в таких случаях помогают установить истину. Мне приходилось много анализировать подобных суицидов, и могу сказать, что эти мелкие признаки будущей трагедии людьми почти не воспринимается. Ну, стал молчалив, ну, утратил интерес к дружеским посиделкам – бывает. И это самое страшное, потому что окружащие мало на них обращают внимания.

Измена жены, бедность, семейная трагедия – наиболее частые причины, которые могут привести к самоубийству мужчин, готовых к экстремальным условиям», - считает эксперт.

Игры памяти. Психиатр оценил перспективы следствия в деле ульяновского подростка

Клинический психолог Михаил Хорс в эфире НСН поддержал мнение коллеги.

«Вероятность того, что у двоих сотрудников Росгвардии одновременно что-то случилось дома, очень высока. Суицид, в принципе, связан с высокими требованиями человека к себе и окружающим. Чем они выше, тем сложнее их соблюдать. Тогда больше и негативных состояний, под воздействием которых люди и оканчивают жизнь самоубийством», - сообщил собседник НСН.

Виноградов также считает, что предотвратить самоубийства могут психиатры. Однако, он отметил, что сотрудники силовых ведомств не готовы обращаться к специалистам из-за ограничений.

«Водительские права – на стол, какие-то еще ограничения в зависимости от состояния – то, что отпугивает людей от консультаций с психиатрами», - заявил Михаил Виноградов.

Ранее Михаил Виноградов в беседе с НСН проанализировал причины, которые могли подтолкнуть жителя Ижевска к самосожжению во имя родного языка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:РосгвардияРасследованиеСамоубийство