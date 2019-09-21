Эксперты назвали причины самоубийств в Росгвардии

Психиатр-криминалист и клинический психолог назвали НСН наиболее вероятные причины самоубийств двух сотрудников Росгвардии в Волгоградской и Ивановской областях.

В Росгвардии начались проверки в связи с самоубийствами двух сотрудников подразделений в Волгоградской и Ивановской областях, цитируют РИА Новости заявление официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

«Начата служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего», - заявил представитель Росгвардии.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в интервью НСН рассказа, какие причины могли привести силовиков к самоубийству и заявил, что в расследовании будет играть роль даже географический фактор.

«Обычно, если самоубийства происходят на одной территории, командование стремится их увязать, если, как в данном случае, в разных областях – будут расследовать причины каждого случая отдельно. Необходимо выяснить психотип умерших, были ли у них депрессии. Окружающие могли заметить, что такие люди стали задумчивее, перестали обсуждать с коллегами какие-то события. Мелкие детали в таких случаях помогают установить истину. Мне приходилось много анализировать подобных суицидов, и могу сказать, что эти мелкие признаки будущей трагедии людьми почти не воспринимается. Ну, стал молчалив, ну, утратил интерес к дружеским посиделкам – бывает. И это самое страшное, потому что окружащие мало на них обращают внимания.

Измена жены, бедность, семейная трагедия – наиболее частые причины, которые могут привести к самоубийству мужчин, готовых к экстремальным условиям», - считает эксперт.