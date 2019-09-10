Отчаяние из-за языка. Психиатр о мотивах самосожжения активиста в Ижевске
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН проанализировал причины, которые могли подтолкнуть жителя Ижевска к самосожжению во имя родного языка.
Житель Ижевска, который попытался свести счеты с жизнью возле здания парламента Удмуртии, скончался в больнице. По данным РЕН ТВ, акт самосожжения совершил 79-летний Альберт Разин, директор Института человека УдГУ. Уточняется, что мужчина стоял у здания с плакатом «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». Таким способом он пытался выразить обеспокоенность сокращением ареала использования и отменой обязательного изучения удмуртского языка.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН проанализировал психологическое состояние погибшего, который решился на акт самосожжения ради защиты родного языка.
«Я бы это поведение адекватным не назвал. Для того, чтобы дать точную оценку поведению, надо много знать о личности, которая в виде протеста предпочитает самоубийство. Когда человек протестует против чего-то или кого-то, он выступает, пишет в газеты, собирает каких-то сторонников, которые ходят с плакатами и так далее. Но когда человек требует признания удмуртского языка и во имя этого признания кончает жизнь самоубийством, это, конечно, вызывает сомнения с точки зрения его психического здоровья. Когда человек чего-то добивается и не добившись, кончает жизнь самоубийством, это можно считать отчаянным шагом. Это больше похоже на не совсем правильное поведение с точки зрения психиатрии», - заключил собеседник НСН.
Ранее о похожем случае рассказала НСН. Пожилой мужчина пытался поджечь себя около здания посольства Российской Федерации в столице Армении. По данным армянского сайта криминальной хроники Shamshyan, 81-летний житель Тавушской области Нариман Мурадян угрожал совершить акт самосожжения. Его доставили в отделение полиции, где он сообщил, что хотел сжечь себя перед российским посольством из-за тяжелых социальных условий.
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