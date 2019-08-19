Игры памяти. Психиатр оценил перспективы следствия в деле ульяновского подростка

Подросток, убивший пятерых членов семьи и покончивший с собой, мог учинить расправу из-за длительной неприязни либо по причине психического расстройства, сообщает «Лента.ру». Для выяснения обстоятельств следствие проведёт посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Выяснить истинные причины преступления будет непросто, заметил в эфире НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. По его словам, возможна не только любая из перечисленных причин, но и их совокупность, которая представляет собой наибольшую опасность. Кроме того, работу следствию осложнит то, что причина, по которой подросток решился на преступление, могла предшествовать роковому дню чуть ли не год назад.

«Это две не взаимоисключающие причины: неприязненное отношение и острое психическое состояние. Эти отношения очень трудно восстановить, потому что сейчас, когда всё уже произошло воспоминания [людей] начинают утрачивать форму: либо одни начинают искать правду в мелких причинах и что-то укрупнять, а другие рассказывать, какой он был замечательный, хорошо учился и был добрым. Верить и тому, и тому не нужно, истина где-то посередине. Поэтому сейчас следствию будет очень трудно установить все мелкие детали негативных взаимоотношений, которые накапливались. Какие были обиды, отношения с родственниками, насколько он уже по личностным особенностям обладал тормозящим аффектом, когда это всё накапливается. Второе, что важно, насколько он был психически здоров. Потому что, если он был не очень психически здоров и были какие-то неприязненные отношения, то это вместе взрывоопасная смесь. И что является самой большой сложностью, что последний эпизод перед трагедией может быть самым незначительным. А, например, предыдущий, который, скажем, был в прошлом году, мог быть намного более значимым для мальчика. Это самое сложное. И потом, ни в коем случае нельзя исключать острого психотического состояния, которое никто никогда не мог предвидеть», — заключил Ениколопов.