Эксперты назвали момент для выгодной аренды квартиры в России

По их словам, предложение жилья растёт, а спрос падает, поэтому собственники из-за высокой конкуренции всё чаще соглашаются на дисконт. Так, главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова отметила, что в начале 2022 года в долгосрочную аренду сдавались около 25 тысяч объектов, а в январе 2023 года - почти вдвое больше.

Замдиректора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова заявила, что скидки в сегментах эконом- и комфорт- классов в среднем составляют 5–10%. Руководитель направления аренды компании Apple Real Estate Владимир Родионов, в свою очередь, добавил, что на рынке аренды бизнес- и премиум-классов скидки составляют от 15% до 35%.

По данным федерального портала «Мир квартир», стоимость аренды в регионах РФ за последний месяц почти не изменилась. Однокомнатные квартиры сдают в среднем за 17,5 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные — за 22,8 тысячи рублей, трёхкомнатные - за 29,3 тысячи рублей.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить гражданам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала, сообщает RT.

