СМИ: ЕС объявит об ужесточении визовых правил для россиян
Еврокомиссия приняла решение ужесточить выдачу многократных виз гражданам России. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Финляндии.
Отмечается, что решение было принято 6 ноября.
«По нашим данным, она [Еврокомиссия] собирается объявить его в пятницу», - указано в сообщении.
Представители финского МИД участвовали в обсуждении этого вопроса. Подробности пока не приводятся.
Ранее в Российском союзе туриндустрии предупредили, что новые меры визового контроля ЕС могут включать контроль передвижения туристов из РФ, однако полная остановка въезда для них маловероятна, пишет 360.ru.
