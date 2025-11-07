СМИ: ЕС объявит об ужесточении визовых правил для россиян

Еврокомиссия приняла решение ужесточить выдачу многократных виз гражданам России. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Финляндии.

Отмечается, что решение было принято 6 ноября.

«По нашим данным, она [Еврокомиссия] собирается объявить его в пятницу», - указано в сообщении.

Представители финского МИД участвовали в обсуждении этого вопроса. Подробности пока не приводятся.

Ранее в Российском союзе туриндустрии предупредили, что новые меры визового контроля ЕС могут включать контроль передвижения туристов из РФ, однако полная остановка въезда для них маловероятна, пишет 360.ru.

