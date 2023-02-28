Эксперты назвали Крым бюджетной альтернативой отдыха в Турции

По ее словам, отдых в Турции вырос в цене еще в 2022 году. При этом турецкий пятизвездочный отель, если это не гостиница известного бренда, может предложить своим постояльцам лишь скромный шведский стол и не самый качественный турецкий алкоголь. Стоимость же такого отпуска обойдется отдыхающим в 200 тысяч рублей за неделю на двоих. В свою очередь Крым может похвастаться более интересной программой.

Бабий также посоветовала россиянам пользоваться ранним бронированием. Это, по мнению эксперта, позволит сэкономить до 20% от стоимости путевки.

Она отметила, что сейчас крымские отельеры наблюдают снижение спроса на раннее бронирование, однако ситуация может поменяться ближе к лету. Бабий подчеркнула, что в последние годы туристы планируют свой отпуск за месяц до ожидаемой поездки. Это объясняется наличием слишком большого количества факторов, не позволяющих спланировать путешествие за более длительный срок, заключила эксперт.

Ранее сейсмолог оценил безопасность курортов Турции после прогнозов о новых землетрясениях. Об этом сообщило агентство НСН.

