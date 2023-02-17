Сейсмолог оценил безопасность курортов Турции после прогнозов о новых землетрясениях
Стамбул может серьезно пострадать от землетрясений, но на курортном побережье Турции ситуация спокойнее, заявил в беседе с НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
Стамбул является сейсмоопасным регионом, в котором действительно могут произойти разрушительные землетрясения, но россиянам, планирующим поездку на побережья Турции, не стоит переживать за свою жизнь, рассказал в беседе с НСН директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов.
«На морских курортах тоже происходят землетрясения, и многие туристы ощущали их, находясь в Турции. Но они в основном происходят в основном со стороны Греции – в Эгейском или Средиземном море. Они ощутимы, но, во-первых, такой силы там не бывает. Во-вторых, там достаточно современные гостиницы, которые были построены после 1999 года. Тогда резко ужесточились нормы по строительству, и, думаю, что на курортах эти нормы соблюдались. Поэтому ехать туда достаточно безопасно – такого, что произошло на границе с Сирией, там точно не будет», - заключил сейсмолог.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на сейсмологов сообщили об учащенных подземных толчках в Стамбуле, а катастрофу в Кахраманмараше назвали «почти репетицией стамбульского землетрясения». Специалисты считают, что в случае тряски магнитудой от 7,5 и больше половины Стамбула превратится в руины.
«Да, Стамбул – сейсмоопасный регион, там возможны сильные землетрясения. На сегодняшний день нет краткосрочных прогнозов, официально всем научным миром принято: краткосрочного прогноза землетрясений не существует. Есть только среднесрочный – в среднем на 2-10 лет. Поэтому все, что кто-то что-то предсказал за три дня – это «бабка надвое сказала». Это не обосновано научно», - сказал Виноградов.
По мнению сейсмолога, землетрясения разрушительной магнитуды в этом регионе вполне вероятны, и теоретически могут произойти в любой момент.
«Землетрясения такой силы в этой зоне могут быть. Но они могут произойти и через 10, и через 100 лет. В Турции землетрясений такой силы не было 300 лет, вот все и расслабились», - добавил он.
Ранее генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН рассказал, как вести себя в случае землетрясения.
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