Эксперты назвали главную причину аварий на дорогах Москвы

Превышение скорости является главной причиной аварий на московских дорогах. Такое заявление сделали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), подчеркнув, что в большинстве случаев несоблюдение скоростного режима приводит к летальному исходу. Также специалисты подчеркнули, что аварии случаются из-за несоблюдения дистанции, нарушения правил перестроения и проезда пешеходного перехода.

Между тем, как отмечает АГН Москва, в текущем году ЦОДД собирается ликвидировать более двухсот аварийно-опасных участков на дорогах столицы. Для этого специалисты оптимизируют работу около 60 светофоров и изменят скоростной режим на 16 улицах.

Ранее стали известно, что в ГИБДД намерены создать базу данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. По его словам, в эту базу попадут граждане, за которыми числятся десятки штрафов в год или лишение водительских прав. Кроме того, ГИБДД надеется получить доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах, что позволит исключить возможность выдачи ими водительских прав, подчёркивает Ura.ru.

Глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков рассказал НСН, зачем ГИБДД нужен доступ к информации, составляющей медицинскую тайну.

